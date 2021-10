Milan, doppio infortunio: arriva la chiamata dalla Nazionale

Prima chiamata in Nazionale maggiore per Rafael Leao, il ct del Portogallo Fernando Santos ha deciso di convocarlo a seguito di un doppio infortunio

Grande protagonista in questo inizio di stagione con la maglia del Milan, Rafael Leao potrebbe esordire per la prima volta con la maglia della Nazionale maggiore portoghese. Il classe 1999 è stato infatti chiamato dal ct Fernando Santos, che ha deciso di convocare tre giocatori a seguito di un doppio infortunio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Inter e Milan sul fenomeno Nunez. L’agente: “È pronto”

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Come riferisce ‘A Bola’, Domingos Duarte del Granada e Rafa Silva del Benfica hanno lasciato il ritiro della nazionale lusitana per via di alcuni problemi fisici. Da qui la decisione di convocare l’esperto José Fonte al posto di Duarte e due esterni, anziché uno, per rimpiazzare Silva. Santos ha infatti chiamato Francisco Trincao del Wolverhampton e, appunto, il milanista Leao, alla prima chiamata in nazionale maggiore. Il Portogallo affronterà il Qatar in amichevole sabato 9 ottobre e il Lussemburgo martedì 12 nella gara valida per le qualificazioni al Mondiale 2022. Entrambe le sfide si giocheranno a Faro.