Cassano è scatenato: attacco frontale alla Juventus

Antonio Cassano, in diretta sulla ‘Bobo Tv’, ha commentato la situazione in casa Juventus: stoccata dell’ex fantasista ai bianconeri

La Juventus sta riprendendo quota dopo un inizio davvero complicato. La squadra ha raccolto 4 successi nelle ultime 4 partite e gli ultimi due sono arrivati contro il Chelsea campione d’Europa in carica in Champions e nel derby col Torino. I bianconeri sembra stiano ritrovando quell’equilibrio tanto ricercato da Allegri, ma c’è anche chi la pensa diversamente. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Antonio Cassano, durante il consueto appuntamento con la Bobo Tv, ha riservato un pesante attacco alla ‘Vecchia Signora’: “La Juve è la squadra che mi ha deluso di più in questo inizio di stagione: ha fatto bene, gioca male, ma per i giornali basta vincere. Rischia di non arrivare quarta giocando così, secondo me non basta quello che vedo. Gioca a 50 metri dalla porta, non puoi assolutamente fare questo tipo di calcio. Io non ce l’ho con la Juventus o con Allegri”. Poi ha aggiunto: “Tuchel? Ha vinto 4 trofei in 10 mesi ed è primo in classifica nel campionato più difficile del mondo. Poi magari a maggio vince la Juve, ma io rimango della mia idea. Con questa proposta di calcio non vai da nessuna parte“.