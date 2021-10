Occhi sul talento ‘made in USA’, la Sampdoria lancia la sfida

Ricardo Pepi è uno dei nuovi talenti del calcio statunitense: il ragazzo è finito nel mirino della Sampdoria, che lancia la sfida a Wolfsburg ed Ajax

E’ uno dei nuovi prospetti più interessanti del calcio statunitense e diversi club europei gli avrebbero già messo gli occhi addosso. Si chiama Ricardo Pepi, ha origini messicane, ma è nato ad El Paso, in Texas e ha già esordito con la nazionale maggiore statunitense. Classe 2003, Pepi è un centravanti che in stagione ha già siglato 13 gol in 27 gare con la maglia del Dallas FC.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Come riferisce ‘Bild Sport’, il giovane attaccante ha attirato su di sé l’interesse di diversi club europei. Tra i più interessati ci sarebbe il Wolfsburg, che starebbe seguendo con grande attenzione i progressi del classe 2003. Oltre che sul taccuino degli osservatori del club tedesco però, il nome di Pepi è finito anche sui blocchetti degli scout di Ajax e Sampdoria. I blucerchiati sarebbero pronti a dare battaglia e a bruciare la concorrenza delle rivali. Operazione non semplice, ma la dirigenza doriana sarebbe al lavoro per anticipare le altre società interessate.