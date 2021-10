Ultimatum per Pogba, firma o addio immediato: la Juve sfida due top club

Il futuro di Paul Pogba resta in bilico con la Juventus alla finestra per il grande ritorno. ll destino del francese è vicino alla resa dei conti

Paul Pogba inevitabilmente accende sogni e speranze dei tifosi della Juventus che nel suo ritorno ripongono grandi speranze. Sembra inutile sottolineare quanto sia positivo il ricordo lasciato dal centrocampista nell’ambiente bianconero. Il suo futuro ora è in bilico, con un contratto con il Manchester United in scadenza a giugno 2022 e un rinnovo che tarda ad arrivare. Il destino del centrocampista, però, non sarà in dubbio ancora a lungo, almeno nelle intenzioni degli inglesi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Secondo quanto riporta ‘todofichajes’, infatti, lo United avrebbe deciso di dare un vero e proprio ultimatum al francese. L’offerta sul tavolo è importantissima, sui 24 milioni a stagione, anche oltre le attese, ma ora ha anche una deadline. Se entro il 20 dicembre Pogba non firmerà il rinnovo, sarà addio già a gennaio. Un bivio decisivo che potrebbe far felice la Juventus.

La Juventus a caccia di Pogba, ma non è sola

Se la Juventus è in lizza per Pogba, ma comunque non sarà semplice arrivare al francese, non è di certo sola nella corsa al calciatore. Il Real Madrid è in prima fila e non vuole farsi scappare quest’opportunità, ma c’è anche il solito PSG che ha messo gli occhi sul francese per completare un team che già ora è ricco di stelle. Gli scenari per il futuro di Pogba, dunque, non mancano e il tempo ora stringe: la Juventus resta alla finestra in attesa in vista dei prossimi sviluppi sul rinnovo.