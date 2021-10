Juventus, non solo Dybala: due conferme e un dubbio per il 2022

La Juventus ragiona sul futuro non solo di Dybala, ma anche di altre pedine importanti nello scacchiere di Allegri: il punto.

La Juventus si prepara a blindare Paulo Dybala al termine di una telenovela durata mesi, anzi anni. Bianconeri che oltre sul futuro dell’argentino, però, sono concentrati anche su quello di altri giocatori chiave. La squadra di Allegri sta ingranando e su questa base si dovrà lavorare sia per il prosieguo della stagione, che in prospettiva pensando alle successive.

Juventus: Cuadrado e Chiesa sì, Morata in sospeso

La ‘Gazzetta dello Sport’ fa il punto sulle riflessioni di Cherubini e dei suoi collaboratori. Ci sarà presto la fumata bianca per il rinnovo di Cuadrado, il contratto in scadenza 2022 sarà allungato di un’altra stagione. Per gli altri rinnovi in scadenza, la linea è chiara: Bernardeschi, De Sciglio e Perin dovranno prolungare al ribasso, se vorranno restare. Capitolo riscatti: per Morata serviranno 35 milioni di euro, come noto, ma al momento la Juve si riserva di riflettere sull’effettivo impatto dello spagnolo. Nessun dubbio invece su Chiesa, nemmeno se non scattassero con la Fiorentina le condizioni per il riscatto obbligatorio a 40 milioni di euro. I bianconeri mantengono il diritto di riscatto alle stesse cifre e lo eserciteranno in qualsiasi caso.