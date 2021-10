Calciomercato Inter, addio a gennaio: la proposta dalla Liga

Calciomercato Inter, manovre in uscita per il club nerazzurro: in inverno, un giocatore può prendere la via della Liga.

Il bilancio della prima parte di stagione per l’Inter si può dire positivo in campionato, dove solo il rendimento monstre di Napoli e Milan per ora tiene al terzo posto la squadra di Inzaghi. Meno in Europa, dove le due sfide con lo Sheriff Tiraspol saranno decisive per provare a rimettere in piedi il girone. Nerazzurri che possono guardare con fiducia al prosieguo visto il buon potenziale espresso, ma anche con qualche problema da gestire. Come quello relativo ad Alexis Sanchez, poco utilizzato e che di fatto ha sancito una separazione che attende solo di concretizzarsi.

Inter, Sanchez e il ritorno in Spagna: la proposta del Barcellona

Il cileno in due stagioni è riuscito a incidere davvero poco, limitato da infortuni e problemi vari. La strada sembra quella dell’addio, il giocatore piace in Spagna a Betis e Siviglia, ma stando a ‘todofichajes.net’ farebbe sul serio anche il Barcellona. I blaugrana sarebbero a caccia di un rinforzo d’esperienza per il reparto offensivo e vorrebbero acquistarlo in prestito a gennaio con diritto di riscatto. Il ‘Nino Maravilla’ sarebbe a sua volta molto interessato a tornare al Camp Nou.