Accordo con l’Inter, ha già detto sì: firmerà a febbraio a parametro zero!

L’Inter ha in pugno Onana: ha già detto sì e raggiunto l’accordo con la società nerazzurra. L’arrivo potrebbe però essere rimandato a luglio

Sarà André Onana il nuovo portiere dell’Inter per il post Handanovic. Il club nerazzurro ha individuato il suo nuovo numero uno: secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’accordo con l’estremo difensore è già stato trovato e sarà reso ufficiale dopo il calciomercato invernale. L’Inter aveva ragionato nelle scorse settimane sull’ipotesi di anticipare il suo arrivo già a gennaio, ma le recenti prestazioni di Handanovic hanno convinto la società ad andare avanti col proprio capitano fino a fine stagione. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Inter, Onana arriva a luglio: tutti i dettagli

Onana è in scadenza di contratto a giugno con l’Ajax e a febbraio firmerà il suo nuovo contratto con l’Inter, a parametro zero. Il portiere camerunese è ancora fermo per squalifica dopo essere risultato positivo a un controllo antidoping lo scorso 30 ottobre 2020, ed è stato recentemente scaricato dal club olandese. Il 25enne ripartirà così da Milano per rilanciarsi anche a livello internazionale. Marotta sta per mettere a segno un altro importante colpo a parametro zero.