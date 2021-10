CM.IT | Thiago Motta per ora resiste. Sondato Mirante

La decisione dello Spezia su Thiago Motta dopo il ko contro il Verona: il tecnico resiste, si lavorerà su possibili innesti di esperienza

Thiago Motta resta (per ora) l’allenatore dello Spezia. Nonostante il pesante ko contro il Verona, la dirigenza ligure ha deciso di confermare il tecnico Italo-brasiliano ex Genoa.

In settimana, le parti si vedranno comunque per fare un punto della situazione e valutare degli innesti esperti in grado di aiutare la squadra. Si spiega così il sondaggio per l’ex portiere della Roma Mirante, libero sul mercato dallo scorso giugno.