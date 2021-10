Calciomercato Inter, PSG in agguato: occhi sul big

Calciomercato Inter: PSG alla finestra per un titolarissimo di Simone Inzaghi. Il club parigino è in agguato. Tutti i dettagli

"Brozovic? Stiamo lavorando sui rinnovi con Ausilio, questo gruppo merita la riconferma totale. Ci sono tempistiche da rispettare, fanno parte del nostro lavoro. Affrontiamo la tematica in modo tranquillo, rimanendo concentrati anche sulla stagione. I giocatori hanno senso di responsabilità e attaccamento. Tutti meritano riconoscenza economica per ciò che hanno dimostrato". Nel pre-partita di Sassuolo-Inter, Beppe Marotta si è espresso così sulla questione rinnovi. Quello di Brozovic, vista la scadenza a giugno, è diventato prioritario.

Calciomercato Inter, PSG alla finestra per Brozovic: le ultime

L’accordo ancora non c’è e le parti sono al lavoro per raggiungere un’intesa sul prolungamento. Filtra ottimismo in casa nerazzurra anche sul fronte Brozovic, ma il tempo inizia a stringere e alla finestra ci sono diverse big europee. Su tutte il Paris Saint-Germain: secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, infatti, il club parigino è in agguato e starebbe monitorando anche la situazione del centrocampista croato. L’Inter è avvisata.