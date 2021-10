La Lazio di Maurizio Sarri dovrà fare a meno di Acerbi per la partita contro l’Inter, in programma il prossimo 16 ottobre

Partita da dimenticare per la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti sono letteralmente affondati, a Bologna, sotto i colpi di Barrow, Theate e Hickey. Un 3 a 0 pesantissimo, che allontana ancor di più Milinkovic-Savic e compagni dalle zone alte della classifica.

Ora c’è la pausa per le Nazionali, prima del ritorno in campo all’Olimpico, contro l’Inter. La sfida è in programma giorno 16 all’Olimpico. Per l’occasione Maurizio Sarri dovrà fare a meno di Acerbi, espulso a 14 minuti dalla fine. Un’ingenuità che mette nei guai la Lazio, che non ha di certo alternative di livello nel reparto difensivo.