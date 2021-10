I rossoneri superano la Dea e si riportano al secondo posto, a due punti dalla capolista Napoli. L’Atalanta si sveglia troppo tardi

Una vittoria importantissima per il Milan, anche se il campionato è ancora lungo: i rossoneri di Stefano Pioli battono l’Atalanta a Bergamo per 3-2, grazie alle reti di Calabria e Tonali, entrambe nella prima frazione di gioco, e poi di Leao nella ripresa. Rossoneri che così restano nella scia del Napoli e tornano al secondo posto, scavalcando l’Inter. Di Zapata e Pasalic la rete dei padroni di casa, entrambe negli ultimi dieci minuti di gioco.

il Diavolo è inarrestabile: 3-1 a Bergamo e secondo posto

Vantaggio che arriva subito dopo trenta secondi: Hernandez serve Calabria in avanti, tocco deviato da Musso e il capitano rossonero riesce a trovare il tap-in vincente per l’1-0 a freddo. Atalanta che accusa il colpo e nei minuti successivi rischia di subire il 2-0 per mano di Leao e di Diaz. Poi la Dea prova a riprendersi e attacca con Zapata, che al 20′ impegna Maignan. Ritmi altissimi nella prima frazione di gara, ma alla fine è il Milan che riesce a raddoppiare: al 43′ Freuler perde un pallone pericolosissimo e il centrocampista rossonero riesce a superare Musso per il 2-0.

Si torna dagli spogliatoi con l’Atalanta che prova a cambiare l’assetto tattico per rispondere alle due reti dei rossoneri, ma il gol non arriva, anzi. Il Milan al 72′ sfiora il colpo del KO, ma Saelemaekers al 60′ trova sul suo colpo di testa un ottimo intervento di Musso. Ci riprova il belga pochi minuti dopo, ma c’è De Roon ad anticiparlo. Al 79′ il terzo gol lo firma Leao, su un contropiede gestito da Theo Hernandez che serve il portoghese per il 3-0 che sembrerebbe chiudere la gara. All’85’, però, un fallo di mano di Messias spinge Zapata sul dischetto: il colombiano trasforma il tiro dagli undici metri e rimette in agitazione il risultato, che in pieno recupero passa addirittura al 3-2 per la rete di Pasalic, che cristallizza il risultato finale.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 21 punti; Milan 19, Inter 17; Roma 15, Fiorentina 12; Lazio, Atalanta, Juventus e Bologna 11; Empoli 9; Torino 8, Udinese 8, Verona 8; Sampdoria 6, Sassuolo, Genoa e Venezia 5; Spezia e Salernitana 4; Cagliari 3.