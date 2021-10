Mancini dopo Toloi perde un altro giocatore dei convocati per le fasi finali di Nations League: Pessina esce in barella

Gasperini costretto al cambio al 24′ del primo tempo durante Atalanta–Milan. Con i rossoneri in vantaggio 1-0 dopo appena 40 secondi, il tecnico della Dea ha dovuto rinunciare a Pessina, uscito dal campo in barella. Infortunio che dovrebbe essere muscolare e che mette a repentaglio anche la presenza del centrocampista nella spedizione azzurra in Nations League.

Al posto di Pessina è entrato Pezzella, con l’assetto tattico leggermente rivisto per l’Atalanta, che ora deve adattarsi alle numerose assenze. Dopo Toloi, quindi, altro colpo duro per la formazione orobica, ma anche per Mancini che dovrà rivedere le proprie convocazioni dopo aver perso il difensore.