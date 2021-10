Chiesa e Dybala coppia d’attacco: Allegri ha le idee chiare a riguardo

Massimiliano Allegri ha risposto alla domanda di Calciomercato.it sulla possibile coppia d’attacco Chiesa-Dybala

Nella conferenza stampa pre Torino-Juventus, Massimiliano Allegri ha risposto così alla seguente domanda di Calciomercato.it:

Chiesa attaccante: per caratteristiche, può coesistere con Dybala in un attacco a due punte? “Con l’Empoli hanno giocato insieme ma era una partita completamente diversa rispetto a quella col Chelsea. Chiesa recuperava da centravanti, giocando in fase d’attacco contro Thiago Silva che è ancora in grande condizione. Giocherà sia da esterno che da attaccante in base alle partite: ma per caratteristiche sue ci servirà più da esterno, anche perché da centravanti ha bisogno di un altro punto di riferimento che attacchi l’area in maniera diversa. Piano piano vediamo di sistemare le cose, un pezzo alla volta”.