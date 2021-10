Conferenza Allegri: le dichiarazioni pre derby Torino-Juventus

Conferenza Allegri: l’allenatore della Juventus parla alla vigilia del derby contro il Torino. Le sue dichiarazioni

Ultimo turno di Serie A prima della seconda sosta stagionale per le Nazionali. Tra i match clou del weekend spicca Torino–Juventus: domani, alle ore 18.00, andrà in scena il derby della Mole. Massimiliano Allegri presenta la partita in conferenza stampa: ecco le sue dichiarazioni.

Il tecnico bianconero ha risposto così alla domanda di Calciomercato.it:

CHIESA ATTACCANTE CON DYBALA – “Con l’Empoli hanno giocato insieme ma era una partita completamente diversa rispetto a quella col Chelsea. Chiesa recuperava da centravanti, giocando in fase d’attacco contro Thiago Silva che è ancora in grande condizione. Giocherà sia da esterno che da attaccante in base alle partite: ma per caratteristiche sue ci servirà più da esterno, anche perché da centravanti ha bisogno di un altro punto di riferimento che attacchi l’area in maniera diversa. Piano piano vediamo di sistemare le cose, un pezzo alla volta”.

DERBY – “Rappresenta la stracittadina, soprattutto domani tornano i tifosi allo stadio. Noi dobbiamo sistemare la classifica domani. Dobbiamo dare un altro colpettino alla classifica. Affrontiamo una squadra che corre e pressa, Juric sta facendo un ottimo lavoro. Per noi sarà molto complicata, bisognerà aver pazienza, ribattere colpo su colpo. Il Torino finora è la squadra che ha concesso meno agli avversari”.

RIPOSO BONUCCI E FORMAZIONE – “Due sono sicuri: il portiere, Szczesny, e Chiellini. Per gli altri deciderò oggi, qualcuno era più stanco dopo il Chelsea. Abbiamo un altro giorno di recupero fino a domani, vediamo tra oggi e domattina”.

ARTHUR E KAIO JORGE – “Ieri si è allenato con la squadra, domani sia lui che Kaio Jorge potrebbero essere in panchina. Potremmo averne bisogno, il loro rientro è importante. Arthur è un calciatore tecnico, di palleggio, può dare una mano alla squadra”.

ALEX SANDRO – “Non è una questione di spazi senza Cristiano Ronaldo. Ci sono delle annate in cui uno fa meno bene, è un calciatore di valore assoluto, titolare della Nazionale brasiliana. La partita di mercoledì mi ha riempito di gioia per la squadra e per il supporto dei tifosi. È un bel segnale”.

ERRORI DA EVITARE – “Bisogna essere consci di affrontare una squadra che corre, pressa, come sempre per loro sarà la partita della vita, è un derby. Noi dobbiamo fare ancora meglio rispetto a mercoledì, sarà ancora più difficile”.

BERNARDESCHI – “Mercoledì ha fatto una bella partita. Su Federico ho sempre detto che per lui è una questione fisica, mercoledì ha fatto una partita di livello fisico molto importante. Ha costruito la giocata del gol di Chiesa, ma non deve accontentarsi a mercoledì. Ai ragazzi ho detto di pensare subito al derby, dobbiamo recuperare un pezzettino alla volta”.

CAMBI – “Oggi cercherò di capire come stanno i ragazzi, speriamo di indovinare la formazione di domani. Ci sarà bisogno di forze fresche, abbiamo ragazzi giovani e in grado di recuperare”.

BENTANCUR-LOCATELLI – “Già punti fermi? Tutti e due non hanno mai gestito un centrocampo da soli, Bentancur ha ancora più bisogno. Anche mercoledì ha fatto una grande prestazione dal piano della quantità, Locatelli ha fatto una partita anche cattiva e fisica, oltre che tecnica. Giocando cresceranno, più giocano insieme più miglioreranno”.

TUCHEL-JURIC – “Dobbiamo essere consci del momento che in campionato siamo in ritardo. Per noi sono piccole finali per cercare di recuperare in classifica. Domani sarà molto importante, giocare contro il Torino non è mai facile. Ma è diversa da mercoledì”.

SUDAMERICANI DOPO LA SOSTA – “Gli italiani rientrano lunedì dopo la Nations League, i sudamericani credo che torneranno venerdì. Giocando domenica li avremo a disposizione”.