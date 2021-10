Mancini: “Ecco perché non ho convocato Zaniolo. Chiesa e Donnarumma…”

Roberto Mancini torna a parlare a pochi giorni dalla semifinale di Nations League: tanti temi toccati, da Donnarumma ai Mondiali bienalli, l’esclusione di Zaniolo e il ruolo di Chiesa

Mercoledì contro la Spagna, l’Italia proverà a dare l’assalto anche alla Nations League, con l’eventuale finale in programma invece domenica a Milano contro la vincente di Francia-Belgio. Intanto Roberto Mancini è tornato a parlare toccando tantissimi temi d’attualità, intervenuto al forum ‘Rinascita Italia: The Young Hope – La scuola fino a prova contraria’. A partire da Gigio Donnarumma: “Troppa panchina? Ha fatto una grande partita in Champions, è il più grande portiere del mondo in questo momento e anche con Navas non credo resterà ancora a lungo in panchina. Penso che possa aiutare il Psg a vincere la Champions. Ma in ogni caso non credo sarebbe un problema per la Nazionale”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Sta facendo discutere anche la possibilità di ridurre l’intervallo tra un Mondiale e l’altro da quattro a due anni: “Il Mondiale è una cosa talmente straordinaria che aspettarlo quattro anni diventava un’emozione. Nel farlo ogni due, c’è il rischio che diventi una cosa normale”. Menzione speciale e obbligata ovviamente anche per la grande avventura di Euro 2020 le imprese straordinarie degli azzurri alle Olimpiadi. Sulle prossime partite azzurre: “Abbiamo avuto più difficoltà al primo raduno dopo l’Europeo, ora hanno giocato diverse partite e stanno tutti meglio. Speriamo di fare una buona semifinale e se possibile anche una buona finale. È importante la Nations League. Ogni partita è un esame. Nuovi innesti? Ci sono tanti giovani, bisogna dargli la possibilità di esprimersi e sbagliare”.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Inter, Togna: “Ecco le ultime sul futuro di Brozovic”

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Spazio anche per il commento sull’esclusione di Nicolò Zaniolo dai convocati per questa finestra di nazionali: “Non ha pagato il gestaccio nel derby anche se penso che debba fare attenzione a certe cose. La scelta è stata solo tecnica, lui è giovane e sarà importante per la nostra nazionale. Chiesa punta? Ha delle qualità che penso in futuro possano portarlo a ricoprire tutti i ruoli dell’attacco. Per Lucca del Pisa purtroppo c’è la concomitanza con l’U21 che deve qualificarsi per andare alle Olimpiadi, visto che manchiamo da tanto tempo. Dobbiamo trovare un accordo, è un ragazzo che ha qualità ed è giovane”.