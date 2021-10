CMIT TV | Inter, la rivelazione di Biasin: “Due colpi a gennaio e sul futuro…”

Inter, intervenuto a CM.IT TV, Fabrizio Biasin ha parlato del futuro dell’Inter e del mercato nerazzurro

Dopo l’annuncio del rosso in bilancio di 245 milioni di euro, in casa Inter la situazione sembra essere piuttosto calda. Le preoccupazioni dei tifosi non mancano e a riguardo è intervenuto alla CMIT TV Fabrizio Biasin, che ha parlato delle questioni di casa nerazzurra. “La preoccupazione dei tifosi è quella di tutti, ma Marotta, Antonello e Ausilio stanno cercando di far capire che il momento complicato, rappresentato dai 245 mln in bilancio, non dico sia passato, ma quasi. Le cose sono leggermente migliorate. La situazione è più serena rispetto ai -245, per forza di cose bisognerà arrivare ad un passaggio di proprietà, ma oggi si può stare più tranquilli”.

Biasin ha poi annunciato che il club si muoverà a gennaio: “Ho chiesto per il rinnovo dei dirigenti e mi hanno detto ‘Stai tranquillo, deve arrivare Steven Zhang‘. E poi ho chiesto di mercato, mi è stato riferito che l’Inter proverà a dare una mano ad Inzaghi per rafforzare la rosa, significa osservare il mercato e capire chi può venire a dare una mano. Da come ho capito l’Inter farà un paio d’innesti funzionali alla squadra. La risposta dal mondo Inter è che i nomi ancora non ci sono, ma una mano ad Inzaghi si vuole dare. So solo che si monitora il mercato e qualcosa si farà”.