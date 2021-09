SONDAGGIO CM.IT | Exploit Juventus: più di 100 milioni

Nel sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it i nostri utenti si sono espressi in merito al valore di mercato di Federico Chiesa

La serata di Champions League contro il Chelsea ha messo ulteriormente in vetrina il talento cristallino di Federico Chiesa, autore del gol partita e di una prestazione sontuosa. L’esterno bianconero è divenuto un calciatore totale, ed ha avuto l’ennesima consacrazione anche a livello europeo dopo le prestazioni ad Euro 2020 e in Champions lo scorso anno con la Juventus nella doppia sfida contro il Porto. Una crescita esponenziale che aumenta inevitabilmente anche le pretendenti. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Tutti pazzi per Chiesa | Addio Juventus: ma resta in Serie A

LEGGI ANCHE >>> Inter, perdite da oltre 200 milioni | Effetti shock sul calciomercato

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

In merito alla cosa sono intervenuti i followers della pagina Twitter di Calciomercato.it, che hanno espresso la loro opinione relativa al valore di mercato dello stesso Chiesa. Il numero 22 di Allegri, per 57,2% dei votanti vale più di 100 milioni di euro.