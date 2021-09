Tutti pazzi per Chiesa | Addio Juventus: ma resta in Serie A

Federico Chiesa ancora una volta determinante in Champions League. Le big europee sulle tracce del gioiello di Allegri

Indemoniato Federico Chiesa nella notte di Champions. L’asso della Juventus ha esaltato l’Allianz Stadium e trascinato la ‘Vecchia Signora’ verso l’impresa nel big match contro i campioni d’Europa del Chelsea. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Gol da centravanti consumato che consegna tre punti pesanti alla squadra di Allegri, mettendo KO la corazzata di Tuchel e dell’ex Inter Lukaku, con il bomber belga deludente e fischiato dal pubblico di fede bianconera. Chiesa si sta dimostrando il vero top player della Juve e ancora una volta ha fatto la differenza in campo internazionale.

Calciomercato Juventus, Sisal lancia la bomba: la quota di Chiesa al Milan

Inevitabile che le big d’Europa restino alla finestra per l’asso juventino, comunque blindato sotto la Mole dalla dirigenza della Continassa. Chiesa rappresenta il presente ma anche il futuro a Torino, nonostante le sirene provenienti dalla Premier League e dal Bayern Monaco. Il club campione di Germania, insieme allo stesso Chelsea e al Liverpool, farebbero carte false per il gioiello di Allegri sbarcato nell’estate 2000 in bianconero per una cifra complessiva superiore ai 50 milioni di euro.

A queste squadre, in uno scenario assolutamente a sorpresa, potrebbe inserirsi anche il Milan prendendo spunto dalle quotazioni di ‘Sisal’. L’agenzia di scommesse, infatti, quota un clamoroso trasferimento in rossonero di Chiesa a 20.00 entro la prossima finestra estiva del calciomercato. Il numero 22 e campione d’Europa fu cercato con insistenza anche dal ‘Diavolo’ due anni fa, prima dell’offensiva della Juventus per portarlo alla corte Pirlo. La società presieduta da Agnelli punta comunque molto su Chiesa e servirebbe davvero un’offerta faraonica e fuori mercato per strapparlo alla ‘Vecchia Signora’…