Milan, tegola per Pioli: domani si opera al ginocchio

Le ultime news Milan non sono positive per Stefano Pioli. Nella giornata di domani il rossonero si sottoporrà a un intervento

Brutte notizie per il Milan e Stefano Pioli. Alessandro Florenzi sarà costretto a operarsi al menisco. La necessità di un intervento è emersa dopo il consulto di oggi. Finiscono qui, però, le brutte notizie per Pioli.

Krunic e Bakayoko sono usciti dall’area medica e sono in fase di riatletizzazione. Messias e Kjaer tornano invece a disposizione del tecnico rossonero. Per quanto riguarda Ibrahimovic, invece, lo svedese sta meglio ma non sarà a disposizione per il big match di domenica contro l’Atalanta. Sospiro di sollievo, infine, per Brahim Diaz: uscito acciaccato dalla gara con l’Atletico, lo spagnolo sta già bene ed è quindi arruolabile per domenica.