Milan, tegola Pioli | Dalla Spagna: Diaz a rischio operazione

Il Milan si trova in una condizione complicata di classifica in Champions League e ora deve provare a tenere il passo in campionato, ma è in apprensione per un titolare

Domenica sera il Milan è atteso da un’altra sfida importantissima, stavolta in campionato. La squadra di Pioli farà visita all’Atalanta, che ha avuto sì un giorno in meno di riposo ma arriva con un po’ più di fiducia post Champions vista la vittoria di ieri. I rossoneri, invece, sono consapevoli di avere una classifica nel girone già abbastanza compromessa con due sconfitte in due partite e zero punti. Ora il Milan dovrà cercare di tenere il ritmo del Napoli, ma con l’Atalanta – già in grado di fermare l’Inter a ‘San Siro’ – sarà un altro scontro diretto. Pioli dovrà valutare e condizioni fisiche della sua squadra, visto che c’è qualche acciaccato.

Milan, dalla Spagna: Brahim Diaz rischia l’operazione

A preoccupare è soprattutto Brahim Diaz, il tecnico rossonero ha spiegato che soffre di “una tendinite al ginocchio, ma è una cosa cronica. Ogni tanto ce l’ha e ci sta lavorando, il problema si è riacutizzato nel secondo tempo. È dolente al ginocchio: ogni tanto ha un tendine che si infiamma, ma dobbiamo stringere i denti e tener duro perché domenica sera bisogna fare bene. Per domenica spero che possa recuperare”. Lo ha detto il mister dopo la partita con l’Atletico in cui il 10 è uscito durante il match, augurandosi un rientro già domenica.

Alcune indiscrezioni in Spagna, però, non lo rassicurano: secondo ‘egoldigital.com’, la lesione di Brahim Diaz sarebbe molto più grave di quello che si pensava in un primo momento. Non solo, perché anche i sintomi descritti da Pioli in relazione al suo infortunio farebbero pensare a una sola direzione: l’intervento chirurgico. Uno scenario preoccupante per il Milan, ma anche per il Real Madrid che detiene ancora il cartellino del giocatore. Proprio i Blancos starebbero ragionando sulle possibilità di eventuali cure o terapie a cui far sottoporre Brahim Diaz.