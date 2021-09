Milan-Atletico, Pioli: “Padroni del campo! Ecco le condizioni di Brahim”

Le parole in conferenza stampa di Stefano Pioli al termine di Milan-Atletico Madrid

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa al termine di Milan-Atletico Madrid. Il tecnico dei rossoneri è chiaramente scontento per il risultato. Dito puntato contro la direzione arbitrale: “Abbiamo giocato una grande partita, giocando da squadra, subendo pochissimo, anzi nulla. Eravamo padroni del campo, è una prestazione che ci deve dare più fiducia”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Milan-Atletico, scandalo a San Siro: “Deve andare in Serie C”

Decisioni arbitrali – “Franck ha fatto un fallo di gioco non sicuramente da lasciare in dieci una squadra in Champions League. Il rigore? C’è o non c’è… è stata un’azione così veloce… meritavamo un risultato positivo per quello che hanno fatto i giocatori e per i tifosi”.

Problemi per Brahim Diaz – “Soffre di una tendinite al ginocchio, ci sta lavorando, spero di averlo domenica sera. Poi avremo la sosta per recuperare energie e giocatori. Oggi è la dimostrazione che servono tanti calciatori”.