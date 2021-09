Milan-Atletico, scandalo a San Siro: “Deve andare in Serie C”

Milan-Atletico Madrid si conclude tra le polemiche: rigore decisivo concesso in pieno recupero agli spagnoli

L’Atletico Madrid batte il Milan con una rimonta nei minuti conclusivi. Grandi polemiche per il calcio di rigore che l’arbitro Cakir ha concesso in pieno recupero ai Colchoneros per un tocco di mano di Kalulu. Una scelta che ha mandato su tutte le furie il popolo rossonero che sui social ha gridato allo scandalo. Una vera e propria protesta social quella che si è levata su Twitter dopo la decisione del direttore di gara che ha di fatto condannato la squadra di Pioli che già ha dovuto giocare gran parte del match in dieci per l’espulsione di Kessie. “Uno scandalo” scrive un utente ed un altro sentenzia: “Deve arbitrare nella Serie C russa”.

Ecco una serie di commenti sulla decisione del fischietto turco:

Se un arbitro vuole decidere una partita, ancora, nel 2021, la decide. #ChampionsLeague #MilanAtleticoMadrid — Ematoman (@ematoman_) September 28, 2021

Il bello è che la tocca prima #Lemar con le mani.. #MilanAtleticoMadrid @ChampionsLeague — Marco De Angelis (@marcodea8) September 28, 2021

Comunque come fa Çakır a circolare ancora in Champions #MilanAtleticoMadrid — Giacomo Cervo (@cervovski) September 28, 2021

L’arbitro deve andare ad arbitrare la serie C in Russia #MilanAtleticoMadrid — ZiaVale 🔴⚫️ (@Valenti97642851) September 28, 2021