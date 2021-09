Calciomercato, esonero deciso | Blitz e panchina a Pirlo

La pesante sconfitta subita dal Barcellona contro il Benfica potrebbe essere l’ultima di Koeman: i catalani cercano il sostituto e pensano a Pirlo

È una disfatta storica quella subita dal Barcellona in Champions League: il Benfica ha vinto 3-0, mettendo i catalani in una situazione molto complicata per il passaggio del turno. In due partite i blaugrana di Ronald Koeman hanno subito sei reti e non ne hanno segnata nemmeno una, contro Bayern Monaco e Benfica. La sconfitta contro i lusitani, però, potrebbe essere stato il colpo di grazia per l'avventura del tecnico olandese: il Barcellona starebbe guardando in Italia per il sostituto di Koeman.

Nuovo KO per il Barcellona, prende quota la candidatura di Pirlo

La posizione di Ronald Koeman, già fragile, potrebbe essere arrivata al punto di non ritorno dopo la sconfitta subita contro il Benfica. Secondo quanto rivelato da 'Catalunya Radio', il Barcellona sta pensando seriamente di cambiare in corsa e la candidatura di Andrea Pirlo come sostituto del tecnico olandese starebbe prendendo sempre più forza. Le alternative sono rappresentate da Xavi e Roberto Martinez, CT del Belgio.

Il tecnico bresciano, dopo l’esonero subito dalla Juventus ad appena un anno dall’incarico, potrebbe tornare in grande stile: potrebbe essere affidato a Pirlo il compito di aprire un nuovo ciclo in blaugrana. Nonostante i risultati insufficienti e l’addio di Messi, il Barcellona ha ancora un bacino di talenti di prim’ordine ed il futuro può prospettare buone cose. Al timone del club catalano, già dalle prossime settimane, potrebbe esserci Andrea Pirlo.