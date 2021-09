Calciomercato Juventus, Bonucci al City: “Ho parlato con Guardiola”

Leonardo Bonucci svela di esser stato vicino al Manchester City due volte, con la speranza di coronare un grande sogno

Stasera la Juventus scende in campo contro il Chelsea per la seconda giornata di Champions League: bianconeri in ripresa dopo la doppia vittoria in campionato e la prestazione contro il Malmoe in Coppa. Adesso la prova del 9, il momento decisivo contro i campioni in carica. In campo ci sarà Leonardo Bonucci, che a ‘The Athletic’ ha parlato di un retroscena di calciomercato riguardante l’estate scorsa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, l’annuncio sul futuro di Lucca

Juventus, Bonucci al City: “Ho parlato con Guardiola”

“Avevo il sogno di essere allenato da Guardiola. Il momento in cui siamo andati più vicino è stato nel 2016: ero pronto ad andare al Manchester City e mancavano veramente pochi dettagli quando la Juventus decise di non vendermi più. Decidemmo di andare avanti insieme”.

LEGGI ANCHE >>> L’offerta che fa contenta la Juventus | Trattativa avviata: arrivano 40 milioni

Dalla possibilità di partire in direzione Premier League alla permanenza in Serie A: “Poco dopo, invece, sono andato al Milan: sarei potuto andare al City, ma tante cose non mi permisero di coronare quel sogno. Avevo anche dato la mia parola ai rossoneri. Poi lo scorso anno ho parlato di nuovo con Guardiola. Voleva riprendermi, ma stavolta sono stato chiaro: la Juventus è la mia casa, sono felice qui. Voglio recuperare il tempo perso andando un anno a Milano”.