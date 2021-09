Non solo Onana: gli occhi dell’Inter su un altro portiere

Per il dopo Samir Handanovic, in casa Inter non c’è solo Andre Onana; Beppe Marotta vaglia anche il colpo Bernd Leno nel calciomercato di gennaio

Non c’è solo Andre Onana per la porta dell’Inter. In cerca da tempo di un valido erede di Samir Handanovic, spesso oggetto di critica da parte dei tifosi, Beppe Marotta, riporta ‘Sport Bild’, in vista del mercato invernale sarebbe interessato a Bernd Leno dell’Arsenal. Tedesco, classe 1992, il portiere è legato ai Gunners fino al 2023 e nelle ultime tre gare ufficiali di Premier League si è accomodato in panchina.

Calciomercato Inter, non solo Onana: c’è anche Leno per il dopo Handanovic

I nerazzurri potrebbero quindi decidere di affondare il colpo fra pochi mesi. Leno, dopo una lunga esperienza in Bundesliga con Stoccarda e Bayer Leverkusen, nel 2018 ha scelto la maglia dell’Arsenal, dove lo scorso anno ha perso la titolarità. Per Handanovic, intanto, prosegue il momento altalenante in attesa di novità sul possibile rinnovo fino al 2023.