Inter, duro attacco ad Handanovic: “Rinvio folle. Imperdonabile”

Samir Handanovic è stato fra i peggiori in campo nella sfida di ieri fra Inter ed Atalanta: in merito si è espresso anche il giornalista Fabio Ravezzani. Le ultime

L’Inter di Simone Inzaghi, nella giornata di ieri, non è andata oltre il pareggio contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Nell’undici della Beneamata, uno dei peggiori è stato senza dubbio Samir Handanovic, capitano della squadra milanese. L’estremo difensore sloveno, già nel mirino da diverso tempo di tifosi e stampa, ha commesso un brutto errore in occasione della seconda rete dell’Atalanta e, sul gol di Piccoli poi annullato, ha rischiato moltissimo ed è stato graziato dal VAR. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

In merito si è espresso anche il giornalista sportivo Fabio Ravezzani che, su Twitter, ha detto la sua sulla prestazione di Samir Handanovic ieri pomeriggio a San Siro: “Per inciso, sacrosanto annullare il terzo gol dell’Atalanta, ma Handanovic è imperdonabile per quel folle rinvio nel tentativo di evitare il corner. In questi casi se non ti aiuta almeno l’esperienza diventa grave sbagliare”.