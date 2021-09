Shakhtar-Inter, Marotta ‘salta’ la trasferta di Champions: il motivo

L’Ad nerazzurro Marotta non è partito con la squadra per la trasferta di Kiev dove l’Inter affronterà lo Shakhtar

Non c’è Beppe Marotta con il gruppo Inter per la trasferta di questo pomeriggio in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. L’Ad nerazzurro non è infatti partito ieri alla volta di Kiev da Malpensa insieme alla squadra, restando a Milano per un piccolo problema fisico come raccolto da Calciomercato.it.

Nulla di preoccupante comunque per Marotta, rimasto a scopo precauzionale a Milano per evitare anche lo stress del lungo viaggio verso l’Ucraina. L’ex dirigente di Juventus e Sampdoria non sarà quindi in tribuna per assistere al match e non parlerà come di consueto neanche nel pre-partita: al suo posto davanti ai microfoni dei giornalisti interverrà uno tra il Ds Ausilio e il vicepresidente Zanetti.