Champions, Shakhtar-Inter e Milan-Atletico Madrid: probabili formazioni

Serata di Champions League con Inter e Milan in campo per riscattare le sconfitte del primo turno, le probabili formazioni di Inzaghi e Pioli.

Si susseguono gli impegni in campo a rotta di collo, dopo una settimana con tre giornate di campionato è già tempo di giocare nuovamente. Stasera, è la volta della Champions League. Match già fondamentali per l’Inter, contro lo Shakhtar Donetsk, e per il Milan, contro l’Atletico Madrid, dopo le sconfitte all’esordio contro Real Madrid e Liverpool.

Tra i nerazzurri, in campo alle ore 18.45, si va verso una conferma dell’undici sceso in campo con l’Atalanta: Dumfries in vantaggio su Darmian, Inzaghi scioglierà solo all’ultimo il ballottaggio tra Calhanoglu e Vecino. Nello Shakhtar, De Zerbi ritrova Alan Patrick nel suo 4-2-3-1.

SHAKHTAR (4-2-3-1): Pyatov; Dodo, Marlon, Matviyenko, Ismaily; Maycon, Stepanenko; Tete, Alan Patrick, Pedrinho; Traoré. All. De Zerbi

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi

A San Siro alle 21, nel Milan Pioli dovrebbe lasciare ancora a riposo Kjaer, con Romagnoli al fianco di Tomori in difesa. Panchina anche per Tonali e Giroud, in mezzo al campo Bennacer di fianco a Kessie e Rebic di punta. Atletico con Griezmann e Suarez per gli spagnoli, Simeone che deciderà solo all’ultimo tra il classico 4-4-2 e un 3-5-2 a sorpresa.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessiè, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic. All. Pioli

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Felipe, Gimenez, Hermoso; Correa, De Paul, M. Llorente, Carrasco; Griezmann, Suarez. All. Simeone