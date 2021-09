Calciomercato Milan, niente rinnovo | Kessie ha scelto dove giocare

In casa Milan non è ancora arrivato il rinnovo di Kessie, che vaglia l’ipotesi Premier League per il trasferimento di calciomercato

Non si sblocca la trattativa per il rinnovo di Kessie col Milan. L’ivoriano è chiamato a decidere se accettare o rifiutare l’offerta da circa 6 milioni di euro a stagione proposta dai rossoneri che, informa il giornalista Rudy Galletti, mantengono vivi i contatti con l’entourage di Kamara, in scadenza con l’OM nel 2022. Il Presidente, come ama farsi chiamare il centrocampista rossonero, sembra però aver già scelto la sua preferenza in vista del futuro.

Rinnovo col Milan lontano, Kessie preferisce la Premier League

Franck Kessie, riporta ’90min.com’ deciderà il suo futuro a gennaio, ma il passaggio in Premier League sarebbe in cima alla sua lista di priorità prima della scadenza dell’attuale contratto, prevista a giugno 2022. Fonti vicine al giocatore, infine, avrebbero informato il portale che il giocatore avrebbe rifiutato l’ultima offerta del Milan.

Intanto, nella gara di Champions League di stasera tra Milan e Atletico Madrid, Kessie si è fatto notare per una espulsione da doppio giallo nel primo tempo. Innumerevoli le critiche apparse sui social. Calciomercato.it ha raccolto alcuni tweet significativi.

Espulsione forse un po’ esagerata, però è lampante che Kessie sia, non dico svogliato, ma poco concentrato. La scadenza del contratto incide troppo. Mi domando: è giusto schierarlo tra i titolari? #ACMILAN #MilanAtletico — Paul Avery (@PaulSa85) September 28, 2021

Kessie disaster — latief (@latief999) September 28, 2021