Milan-Atletico Madrid, Pioli conquista tutti: San Siro impazzito

Sta per cominciare il match di Champions League Milan-Atletico Madrid: il pubblico rossonero in delirio a San Siro per Pioli

Non solo Franck Kessie e Alessio Romagnoli. Anche il contratto di Stefano Pioli scadrà il prossimo 30 giugno. Forse quello del tecnico sarà il più facile da firmare ma allo stesso tempo è certamente anche il più importante.

Ralf Rangnick è davvero ormai un ricordo offuscato, il Milan capace di arrivare secondo in Serie A, chiudendo il girone di andata al primo posto, è frutto soprattutto del suo lavoro. Il tecnico, con Maldini e Massara sempre al suo fianco, ha fatto cambiare idea a Ivan Gazidis e agli americani, prendendosi il Milan.

In estate si è presentato un Pioli ancora più convinto di avere tra le mani una grande squadra, nonostante le partenze di Calhanoglu e Donnarumma. I risultati gli stanno dando ragione, così come ogni singola scelta. E’ tempo di far tornare grande il Milan, anche in Champions, sapendo che tutti sono dalla sua parte, dalla società, ai calciatori che lo seguono.

Stasera, prima del calcio d’inizio del match di Champions League, contro l’Atletico Madrid, è arrivata, inoltre, la conferma che anche i tifosi lo amano. Il pubblico è letteralmente impazzito, intonando a squarcia gola, ‘Pioli is on fire’. Nessuno ha dubbi, il rinnovo non può che essere una formalità.