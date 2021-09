Calciomercato Milan, altro che Psg | Kessie beffa la Juventus

Intreccio di mercato tra Milan e Juventus, la decisione per il futuro di Franck Kessie rappresenta una beffa per i bianconeri.

Il Milan continua a volare in campionato, ma fuori dal campo tiene ancora banco la questione del rinnovo di Kessie. In questo senso, per i rossoneri, non emergono novità rispetto a quanto avvenuto di recente. Non si intravede un accordo e l’ivoriano, con il contratto in scadenza a giugno, è sempre più lontano dai rossoneri. Dalla Spagna, si dicono sicuri della scelta del centrocampista sul suo futuro, una scelta che rischia di incidere anche sulla Juventus.

Kessie, niente Psg: la virata su Pogba gela la Juventus

Secondo ‘todofichajes.com’, infatti, il giocatore, corteggiato dal Psg, starebbe però per accettare la corte del Manchester United. Scatenando un intreccio per il quale i francesi, che sembravano vicinissimi allo stesso Kessie, virerebbero a questo punto con decisione su Paul Pogba. Negoziati in atto con Raiola e tentativo di convincerlo in tempi brevi, addirittura per ufficializzare l’accordo già in inverno, con sei mesi d’anticipo. La Juventus, che continua a sognare il ritorno del grande ex, sarebbe tagliata fuori.