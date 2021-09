Calciomercato, sprint Chelsea da 35 milioni | La Juventus ha il piano B

Calciomercato Juventus, i bianconeri affrontano il Chelsea anche fuori dal campo: sfida aperta per il colpo a gennaio

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Juventus chiamata all’ultimo scatto del primo tour de force stagionale. Bianconeri oggi in campo contro la Sampdoria per iniziare a mettere mattoni per la rincorsa in campionato con la seconda vittoria di fila e attesi in settimana dal primo big match europeo della stagione contro il Chelsea. Sfida che può dire molto per la corsa al primo posto nel girone di Champions League e che si riproporrà sul mercato nella sessione invernale, c’è un giocatore più di tutti infatti per il quale si può scatenare il duello tra i piemontesi e i ‘Blues’.

LEGGI ANCHE >>> Ritorno clamoroso: super colpo Juventus a costo zero

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, contatti continui per Tchouameni

Si tratta di Tchouameni, talentuoso centrocampista del Monaco. E’ lui il nome individuato da Cherubini e Allegri per rinforzare la mediana della Juventus, un tentativo con il club del Principato era stato avanzato già in estate, ma la risposta è stata negativa. L’intenzione dei bianconeri è di insistere, ma c’è per l’appunto da battere la concorrenza del Chelsea, pronto a sorpassare la ‘Vecchia Signora’. Ecco perché, secondo ‘Tuttosport’, i contatti proseguono, per tentare di strappare una preferenza al giocatore. Resterà poi da convincere il Monaco, che non recede da una richiesta compresa tra i 35 e i 40 milioni di euro. In caso di ulteriore diniego, non si mollerà la presa a Torino, ma ci si riproverà in estate. L’alternativa per gennaio si chiama Axel Witsel: il belga è da anni nel mirino del club di Agnelli e a gennaio potrebbe finalmente sbarcare a Torino.