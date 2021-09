Ritorno clamoroso: super colpo Juventus a costo zero

Le ultime di calciomercato hanno come protagonista la Juventus e un ex big della nostra Serie A il cui futuro potrebbe essere proprio in bianconero

In Spagna e non solo, le voci non si placano: è furioso e potrebbe chiedere la cessione a gennaio. Parliamo di Edinson Cavani, che a quanto pare ha preso malissimo il ritorno al Manchester United di Cristiano Ronaldo. Un ritorno che non gli ha tolto solo il numero di maglia, quel 7 ceduto proprio al portoghese ex Juve, ma anche il posto da titolare indiscusso nella squadra guidata da Solskjaer. Ecco allora la possibilità di un divorzio nel prossimo calciomercato di gennaio, a sei mesi dalla scadenza del contratto.

Il ‘Matador’, esploso in Italia con la maglia del Napoli, potrebbe rappresentare una grande occasione pure per la Juventus di Max Allegri, bisognosa di esperienza e qualità nel reparto avanzato. I bianconeri potrebbero provare a mettere le mani sull’uruguayano (358 gol in carriera…) attraverso un piccolo indennizzo, considerato che a giugno 2022 avrebbe la possibilità di lasciare i ‘Red Devils’ a zero. E con il ricco contratto come si fa? I 15 milioni di euro che guadagna potrebbero essere ‘spalmati’ su 18 mesi di contratto. Ovviamente Cavani-Juve è, ad oggi, solo una ‘suggestione’, vedremo cosa accadrà nei mesi a venire.