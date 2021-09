Juventus, colpo di scena: “Via nel calciomercato di gennaio. Assurdo!”

Focus sulla Juventus e su una cessione, nel prossimo calciomercato di gennaio, che sarebbe a dir poco clamorosa

Paulo Dybala resta al centro del dibattito sulla Juventus. Ora ai box per una elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra rimediata contro la Sampdoria, con il rientro previsto dopo la sosta se tutto filerà per il verso giusto, dell’argentino capitano dei bianconeri di Allegri si continua a parlare soprattutto in chiave mercato. Non tutti, nonostante come spiegato da Calciomercato.it ci sia stato un ulteriore avvicinamento per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza a giugno, sono certi che rimarrà in bianconero.

“Il rischio, dopo una trattativa lunghissima, è quello di perderlo a parametro zero e che qualcuno se lo porti via a gennaio. E sarebbe una cosa assurda – ha detto l’opinionista Mario Gatta, che per l’appunto fa parte del partito dei dubbiosi, nell’intervento in diretta su ‘Top Planet’ – C’è da dire, poi, che onostante l’addio di Paratici, la dirigenza attuale non è convinta che Dybala sia un top player“.