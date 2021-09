Juventus, Dybala convocato: la sorpresa nonostante l’infortunio

Dopo l’esito degli esami sull’infortunio rimediato con la Sampdoria, arriva una notizia ufficiale a sorpresa per Dybala

Un piccolo sospiro di sollievo per Paulo Dybala dopo l’infortunio contro la Sampdoria. Gli accertamenti cui si è sottoposto la Joya quest’oggi hanno evidenziato una elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. Un problema che, come si legge anche nel comunicato diffuso questa mattina dalla Juventus, dovrebbe consentire al numero 10 bianconero di tornare a disposizione di Allegri subito dopo la pausa per le Nazionali. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Juventus, Scaloni convoca l’infortunato Dybala

Già la Nazionale. Dybala ha saltato la coppa America, vinta dall’Argentina, ma è tornato tra i convocati per il triplo impegno di settembre. Ora in vista delle partite di inizio ottobre, il commissario tecnico Lionel Scaloni ha diramato la lista dei convocati e, a sorpresa, compare anche il nome di Dybala.

Ecco l’elenco dei convocati

Portieri: Musso (Atalanta) – Armani (River Plate) – E.Martinez (Aston Villa) – Andrada (Monterrey Fc)

Difensori: Montiel (Siviglia) – Molina (Udinese) – Foyth (Villarreal) – Martinez Quarta (Fiorentina) – Pezzella (Betis Siviglia) – Otamendi (Benfica) – Romero (Tottenham) – Lisandro Martinez (Ajax) – Tagliafico (Ajax);

Centrocampisti: Acuna (Siviglia) – Paredes (Psg) – Rodriguez (Betis Siviglia) – Dominguez (Bologna) – Lo Celso (Tottenham) – Palacios (Bayer Leverkusen) – De Paul (Atletico Madrid) – Papu Gomez (Siviglia) – Gonzalez (Fiorentina) – Di Maria (Psg);

Attaccanti: Lautaro Martinez (Inter) – Messi (Psg) – Dybala (Juventus) – Alario (Bayer Leverkusen) – A. Correa (Atletico Madrid) – J.Correa (Inter) – Alvarez (River Plate).