Nuovo attaccante per la Juventus: fissato il prezzo ma serve una cessione

La situazione dell’attacco della Juventus si fa complessa dopo gli infortuni di Dybala e Morata. Al netto di tutto i bianconeri a gennaio potrebbero provare ad allungare le rotazioni con un altro attaccante

La Juventus ha ripreso la propria marcia in campionato ma nell’ultima sfida di Serie A vinta contro la Sampdoria ha dovuto registrare una doppia perdita importante. Infortuni per Dybala e Morata che priveranno quindi Allegri delle principali scelte in attacco per le prossime gare prima della sosta per le nazionali. Defezioni gravi nell’economia del gioco della Juventus che in attacco deve ancora trovare il proprio reale equilibrio dopo l’addio di Cristiano Ronaldo. A gennaio inoltre, al netto di tutto, potrebbe anche arrivare un nuovo attaccante per allungare le rotazioni offensive. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juventus, suggestione Gomez a gennaio

Secondo quanto sottolineato da ‘elgoldigital.com’ i bianconeri starebbero valutando l’innesto di Maxi Gomez, polivalente attaccante uruguaiano del Valencia valutato però non meno di 20 milioni di euro. Il club spagnolo vorrebbe provare a monetizzare per ridurre il debito e per questo è disposto a vendere i suoi migliori giocatori. Tra questi lo stesso Gomez che piace anche in Premier oltre alla stessa Juventus, che però per effettuare tale operazione dovrebbe prima andare a cedere un calciatore extracomunitario per liberare un posto in lista, con Ramsey in prima fila. Situazione che nel caso dovrebbe accadere a gennaio per consentire un eventuale assalto a Gomez, rimasto in estate a Valencia per mancanza di offerte convincenti.