Le parole di Pochettino, allenatore del Psg, in merito alla situazione Gianluigi Donnarumma. Ecco le sue dichiarazioni alla vigilia del match contro il Manchester City

La situazione Gianluigi Donnarumma continua a far discutere. Le presenze con la maglia del Psg, del portiere italiano, fin qui sono state solamente due, una contro il Clermont, in cui ha mantenuto la porta inviolata, e con il Lione, dove ha preso gol sul proprio palo.

Dopo il match contro l’OL sono arrivate due panchine consecutive. Se dovesse arrivare la terza, con il Manchester City, il segnale sarebbe davvero chiaro, di chi è il titolare tra lui e Keylor Navas. Pochettino, intervenuto, in conferenza stampa, non ha voluto svelare chi giocherà domani. “Non dirò la squadra – riporta ‘LeParisien’ -. ognuno avrà la sua opinione ma non svelerò la squadra il giorno prima”.

Dualismo – “Abbiamo grandi portieri che si adattano alle richieste dello staff tecnico. Ogni portiere vuole giocare ogni volta, ma siamo al PSG, è un club speciale, anche con situazioni speciali”. Vedremo cosa accadrà domani ma è evidente che un’ulteriore panchina non sarebbe ben vista da Donnarumma, che in questi giorni è tornato in orbita Juventus.