Non è ancora finita: Juventus, possibile accordo a gennaio!

Un obiettivo della scorsa estate è sempre nel mirino della Juventus: possibile accordo già a gennaio. Tutti i dettagli

Nonostante l’innesto di Locatelli, che ha indubbiamente alzato il livello del reparto, è ancora il centrocampo il punto debole della Juventus di Massimiliano Allegri. Bentancur è ormai irriconoscibile, Rabiot fatica a dare continuità alle sue prestazioni, McKennie ad imporsi nei nuovi schemi del tecnico toscano, mentre Ramsey è già un oggetto misterioso. La società bianconera potrebbe così tornare a caccia di un centrocampista già a gennaio, nella prossima sessione di calciomercato invernale. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, Witsel sempre nel mirino: i dettagli

Axel Witsel è un vecchio obiettivo della Juventus tornato di moda in estate. La dirigenza bianconera ha infatti valutato anche l’arrivo del centrocampista belga, che è in scadenza di contratto nel prossimo giugno con il Borussia Dortmund. L’esperto nazionale belga è sempre nel mirino della Juve e se ne potrebbe tornare a parlare già a gennaio, quando il club bianconero potrà già accordarsi con il calciatore in scadenza a giugno. Non è ancora finita, dunque, per Witsel-Juve.