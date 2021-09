Dybala si allontana dalla Juventus | Pronto a dire sì a un’altra offerta!

Il futuro di Dybala resta un rebus dalla difficile risoluzione: da una parte il rinnovo con la Juventus, dall’altra un’alternativa intrigante

La partenza di Cristiano Ronaldo sembra aver liberato il campo a Paulo Dybala, pronto a prendersi la scena in bianconero. Questa, inoltre, è anche la volontà di Massimiliano Allegri: la ‘Joya’ e altri dieci. L’argentino è il top player della Juventus in questa stagione, un leader tecnico che deve essere trascinante in campo e fuori. Ecco perché, come raccontato su Calciomercato.it, si continua a lavorare per raggiungere un’intesa sul rinnovo del contratto. Dalla Spagna, però, rivelano che Dybala avrebbe un’alternativa molto intrigante rispetto al prolungamento con la ‘Vecchia Signora’. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Juventus, non solo il rinnovo | Dybala intrigato dal Barcellona

Dopo aver espresso la volontà di restare a Torino in ogni maniera per anni, Paulo Dybala potrebbe valutare delle alternative. Il contratto dell’argentino con la Juventus andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e le opzioni potrebbero essere intriganti. Secondo quanto rivelato da ‘elgoldigital.com’, la ‘Joya’ vedrebbe di buon occhio un suo possibile approdo al Barcellona. I catalani sono rimasti orfani di Lionel Messi questa estate e potrebbero sostituire il fuoriclasse argentino con un suo illustre connazionale. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Ecco, quindi, che Dybala potrebbe avere dei dubbi sul futuro: da una parte il rinnovo con i bianconeri, dall’altra la possibilità di prendere il posto di Messi al ‘Nou Camp’. Tutto ancora in divenire, quindi, quello che sarà il prossimo passo nella carriera dell’argentino. Il numero ’10’ della Juventus resta legatissimo al club piemontese e, per questo, il rinnovo sembra essere ancora lo scenario più probabile. Più si tarderà con l’accordo, però, e maggiori saranno le tentazioni per la Joya.