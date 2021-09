Rinnovo Dybala-Juventus, arriva la brutta notizia di calciomercato

In casa Juventus arriva la brutta notizia di calciomercato sul rinnovo di Paulo Dybala, slitta ancora l’accordo decisivo

In casa Juventus cresce l’attesa sul rinnovo di Paulo Dybala. Nonostante il suo agente sia arrivato in Italia ormai da due mesi, le parti non si sono ancora avvicinate in modo decisivo. L’ottimismo sulla buona riuscita della trattativa prosegue, ma i tempi sembrano allungarsi ulteriormente. La firma, riporta infatti ‘Tuttosport’, non avverrà questa settimana: nessun incontro sarebbe fissato oggi e domani tra la dirigenza bianconera e l’agente Antun. La priorità del club, in questo momento, sarebbe proiettata sulle prossime partite decisive.

Se domenica la squadra di Allegri dovesse battere la Sampdoria, aggiunge il quotidiano, allora potrebbe aprirsi uno spiraglio per una fumata bianca già nella prossima settimana. Contrariamente si andrebbe in contro ad altri giorni complicati. La Juventus, dal canto suo, non vorrebbe prolungare fino a metà ottobre le tempistiche per siglare l’accordo.