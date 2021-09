Calciomercato, quanti problemi per Pogba | La Juve passa in vantaggio

Paul Pogba resta al centro del calciomercato, dei pensieri della Juventus e non solo. La mossa e la decisione della big per il francese

Paul Pogba, si sa, non può lasciare indifferenti i tifosi della Juventus, ma neanche le dirigenze dei maggiori club internazionali. La situazione contrattuale del centrocampista attira alcune delle massime società europee, a caccia del grande colpo. L’ex bianconero, infatti, è in scadenza di contratto a giugno del 2022 e il suo futuro resta tutto da decidere. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Il Manchester United, infatti, cercherà di rinnovare il contratto del centrocampista con un ingaggio super, ma la fumata bianca non accenna ad arrivare. E intanto le big sono pronte a sfidarsi per accaparrarsi calciatore dei Red Devils e, di certo, non ci saranno sconti. Il Barcellona è entrato di diritto nella corsa al calciatore, tra i desiderati del club blaugrana, ma il colpo non è affatto semplice.

Calciomercato Juventus, il futuro di Pogba entra nel vivo: Barcellona in svantaggio

Il futuro di Pogba, dunque, resta un’incognita con Mino Raiola che è pronto a fare il suo gioco. Il francese piace da tempo alla Juventus, per cui c’è stata anche un’apertura da parte del super agente. In fila, però, ci sono anche Real Madrid e PSG, oltre al Barcellona. I blaugrana, però, come riporta ‘Sport’, hanno non pochi problemi per arrivare al calciatore. Oltre ai problemi fiscali che affliggono il club catalano, Raiola è pronto a creare un’asta internazionale a cui il Barcellona non vuole partecipare. Per questo, al momento, la Juventus resta in vantaggio sul club blaugrana nella corsa al centrocampista. Ma la concorrenza resta molto folta.