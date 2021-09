Nuova idea per la panchina del Barcellona: Laporta vuole l’ex Juventus

Laporta ha un nuovo nome sul proprio taccuino per il post Koeman: la nuova idea è quella di puntare su Henry

Continuano a susseguirsi i nomi per il post Ronald Koeman sulla panchina del Barcellona: sebbene poche ore fa sembrava in vantaggio Roberto Martinez, attuale CT del Belgio, adesso spunta un nuovo nome tra i pretendenti al nuovo progetto firmato Laporta. Secondo ‘Mundo Deportivo’ sarebbe Thierry Henry la nuova idea blaugrana.

LEGGI ANCHE >>> Barcellona, Koeman non ci sta: gesto clamoroso in conferenza stampa

Panchina del Barcellona: Laporta vuole l’ex Juventus

Fin qui allenatore del Monaco e in MLS, Henry attualmente è parte dello staff di Martinez nella nazionale belga, ambiente che, insomma, convince il presidente del Barcellona nella sua totalità. La dirigenza blaugrana aveva sondato Henry già per il post-Valverde e potrebbe tornare adesso prepotentemente su di lui per provare a costruire un progetto a lunga durata e, soprattutto, a basso budget.

LEGGI ANCHE >>> Voglio Conte al Barcellona”: la rivelazione di calciomercato!

Il francese, stando a quanto riportato dalla stampa spagnola, accetterebbe immediatamente la chiamata da parte del Barcellona nel caso in cui dovesse ricadere su di lui la scelta di Laporta. Soprattutto dopo aver indossato per tre anni la maglia blaugrana in carriera.