Situazione delicata al Barcellona per Koeman, il tecnico olandese protagonista di un gesto clamoroso in conferenza stampa.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Grandi difficoltà in questo inizio di stagione per il Barcellona del dopo Messi. I blaugrana hanno esordito con un pesante rovescio in Champions contro il Bayern Monaco e in campionato non decollano, con due vittorie e due pareggi fin qui. Koeman predica calma, ma la sua posizione è a rischio. Come confermato da Calciomercato.it, il nome di Pirlo sta prendendo quota per la panchina blaugrana. Il tecnico olandese, tuttavia, affronta gli eventi a testa alta e si rende protagonista di un gesto piuttosto forte.

LEGGI ANCHE >>> “Voglio Conte al Barcellona”: la rivelazione di calciomercato!

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

In conferenza stampa, ha deciso di non accettare domande dai giornalisti presenti, limitandosi a leggere un comunicato. L’allenatore ha chiesto tempo, parlando di ricostruzione necessaria della squadra. “I nuovi talenti potranno essere stelle del calcio mondiale entro un paio d’anni”, ha spiegato. In più si è soffermato sulla situazione finanziaria del club e ha invitato tutti a “non aspettarsi miracoli in Champions League”. Domani, contro il Cadice, una gara già molto delicata per lui.