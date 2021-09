Juventus, la vittoria non basta: “Allegri out, Conte in”

Prestazione ancora una volta rivedibile per la Juventus di Massimiliano Allegri, letteralmente sommersa dalle critiche sui social

Il malumore dei tifosi della Juventus si fa sempre più crescente partita dopo partita. La sfida contro lo Spezia di oggi pomeriggio non ha fatto che incrementare la tensione intorno al lavoro di Massimiliano Allegri, già criticato dopo il Milan ed ora sommerso di messaggi negativi sui social proprio da parte dei tifosi juventini. La vittoria infatti non è bastata a convincere: prestazione troppo altalenante. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Tante le critiche mosse al tecnico livornese con tanto di hashtag #Allegriout accompagnato in alcuni frangenti anche a #Contein da parte dei sostenitori di un ritorno di Antonio Conte:

#AllegriOut dimissioni subito e rescissione del contratto! — Albino Riganello (@albyrig) September 22, 2021

Per favore dai le dimissioni al più presto impedito #AllegriOut — SAVE la joya 💎79💎 (@saverio7979) September 22, 2021

Siamo seri, due punti in 5 partite. Ci manca solo perdere col Venezia. Siamo in zona retrocessione assieme a Cagliari e Salernitana. Poi il problema erano Pirlo e Cristiano. Ma davvero? Mi spiace, ma mai piaciuto #AllegriOut — Arianna Dalba (@AriDalba) September 22, 2021

Basta finita la pazienza #AllegriOUT — Bodø (@albybodo) September 22, 2021

Su una cosa #allegri ha avuto ragione, una sola cosa da quando è in panchina.. #SpeziaJuventus scontro salvezza e banter era imbarazzante#Juventus#AllegriOut — Gullo the G.O.A.T (@Bincofficial1) September 22, 2021

Non arretro di un millimetro il mio pensiero su questo scempio. Chiaro?#SPEZIAJUVE #SPEZIAJUVENTUS #ALLEGRIOUT — Gobbo sicano ⚪⚫🇮🇹🇮🇲🧱 (@gobbo_sicano) September 22, 2021

Ho sempre protetto Allegri anche se non sono Juventino ma ora è da esonerare sembra un montato dopo i 6 scudetti vinti … Ci sono tanti nomi per esempio zidane conte — Omar (@Omar50464149) September 22, 2021