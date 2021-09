Allegri contro Chiesa | La frase in campo sfuggita in tv

Ancora un primo tempo non particolarmente esaltante per la Juventus di Massimiliano Allegri. Tantissime le critiche e una frase sfuggita su Chiesa

Anche contro lo Spezia l’approccio della Juventus non è stato dei migliori. Allegri ha ridisegnato la sua squadra dopo due punti nelle prime quattro uscite, rilanciando anche Federico Chiesa dal primo minuto. Dopo appena una manciata minuti di partita, però, l’allenatore toscano ha prontamente richiamato l’esterno bianconero. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Nella frase in questione sfuggita in TV, Allegri ha detto: “Devi stare alto, largo e spingere lungo la fascia. Rientra sul sinistro e vai a calciare!“. Suggerimenti ben precisi per sfruttare al meglio le potenzialità di Chiesa che non ha ancora trovato il feeling giusto col nuovo allenatore.