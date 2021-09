Donnarumma nella bufera al Psg: “Non si prende un gol così!”

Gianluigi Donnarumma finisce al centro delle critiche, il portiere della Nazionale duramente contestato per il gol subito con il Lione.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Non è stato un inizio felicissimo, quello di Donnarumma al Psg. Il portiere campione d’Europa con la Nazionale ha faticato a trovare spazio nelle prime gare, con Pochettino che gli ha preferito Keylor Navas. Ora, l’ex Milan sta giocando con maggiore continuità, ma su di lui stanno piovendo critiche in Francia per la rete concessa al Lione domenica sera e su cui ha più di qualche responsabilità.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, non solo Kessie | I nuovi Donnarumma al PSG

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Courbis contro Donnarumma: “Un portiere top non può subire un gol del genere”

Rolland Courbis, nella trasmissione di RMC ‘After Paris’, ha commentato così la rete subita da Paquetà sul suo palo: “Dio solo sa quanto la posizione di Donnarumma sia delicata, ma non mi ha convinto. Un portiere del suo livello non può subire un gol del genere. Dalla posizione in cui era, Paquetà poteva calciare solo dove lo ha fatto. Chiaro, non è un gol subito tra le gambe, ma subirlo sul proprio palo non è poi così diverso”. Quindi, la critica a Pochettino: “Bisogna fare attenzione a non rendere Navas e Donnarumma due portieri rivali”.