Tutti pazzi per Chiesa, così Raiola fa tremare la Juventus

L’inizio col freno a mano tirato della Juventus ha coinvolto anche Federico Chiesa, sotto ritmo rispetto allo scorso anno e con un minutaggio inferiore. Iniziano le prime avvisaglie di mercato

La Juventus è partita col piede sbagliato in Serie A dopo quattro partite che hanno portato in dote appena due punti prima della sfida odierna contro lo Spezia. Tante le critiche piovute in questi giorni sulla squadra di Massimiliano Allegri, al quale viene imputato anche un errato impiego di Federico Chiesa. L’esterno dell’Italia, reduce da un sontuoso Europeo vinto con gli azzurri, lo scorso anno è stato fondamentale al pari di Cristiano Ronaldo, mentre in questo primo scorcio di stagione la musica sembra cambiata. L’ex viola vive una nuova fase di adattamento al calcio del tecnico livornese e iniziano già a circolare le prime voci di mercato dall’estero. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, Chiesa in difficoltà: ci pensa anche il Borussia Dortmund

La scintilla tra Allegri e Chiesa, soprattutto dal punto di vista tattico, non sembra ancora scoccata, e si susseguono le prime voci. Non mancherebbero infatti i club esteri attenti a seguire l’evoluzione della vicenda. In particolare, come sottolineato da ‘fussballtransfers.com’ in Germania monitorano Chiesa alla luce sia delle parole di Allegri dopo il Milan che di quelle di Nagelsmann, allenatore del Bayern Monaco, che ne elogiò le capacità in estate. Oltre ai bavaresi va tenuto d’occhio l’apprezzamento da parte del Borussia Dortmund che pare abbia chiesto informazioni sull’esterno della Juventus, venendo subito bloccato. In estate era stata anche la volta di Chelsea e Liverpool con i bianconeri che avrebbero rifiutato addirittura 100 milioni.

L’eventuale trasferimento di Chiesa al Borussia per il prossimo anno necessiterebbe naturalmente di fondi importanti, che in casa Dortmund potrebbero arrivare solamente dalla cessione di Erling Haaland, bomber norvegese assistito da Mino Raiola.