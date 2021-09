Addio alla Liga, il bomber ‘chiama’ la Serie A a gennaio

Un bomber può lasciare la Liga a stagione in corso, l’attaccante gradirebbe un’occasione in Serie A: sulla lista di Inter, Juve e Milan.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Il mercato si è concluso da poche settimane, ma i direttori sportivi sono sempre al lavoro per cogliere opportunità in vista delle prossime sessioni. Diverse squadre in Serie A hanno già un’idea dei rinforzi che potrebbero essere utili a gennaio, per colmare qualche lacuna lasciata dalla sessione estiva, oppure per rinforzare ulteriormente la propria rosa. Per quanto riguarda l’attacco, una grande occasione potrebbe arrivare dalla Spagna.

LEGGI ANCHE >>> Scoppia il caso al Real Madrid, che occasione in Serie A a gennaio

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Jovic via dal Real Madrid, occasione in Serie A per il mercato invernale

Luka Jovic infatti continua a non trovare una sua dimensione al Real Madrid e potrebbe esserci una nuova cessione per lui. I ‘Blancos’ guardano all’Inghilterra e in particolare ad Arsenal e West Ham, secondo ‘As’, anche se il giocatore gradirebbe maggiormente un ritorno in Bundesliga oppure una chance in Serie A. Da questo punto di vista, le pretendenti non mancherebbero. L’Inter può ripensarci come vice Dzeko, per la Juventus orfana di Cristiano Ronaldo un ulteriore innesto in prima linea non guasterebbe. Occhio anche al Milan, in caso di problemi fisici reiterati per Ibrahimovic.