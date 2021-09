Scoppia il caso al Real Madrid, che occasione in Serie A a gennaio

Tensione in casa Real Madrid, un giocatore si lamenta del poco utilizzo e può partire a gennaio: la Serie A ci pensa.

Ottimo avvio di stagione per il Real Madrid, con Carlo Ancelotti che sembra aver rivitalizzato i ‘Blancos’. La squadra sta mostrando non solo solidità ma anche un certo carattere, come si è visto nelle vittorie, pur sofferte, contro Inter e Valencia. Ma c’è un volto che non sorride nella squadra madrilena, un ‘caso’ che può pesare e che fa supporre una separazione in inverno.

Real Madrid, Asensio chiede più spazio | Dalla Spagna: “Ci sono offerte”

Si parla di Marco Asensio, che in queste prime gare stagionali ha accumulato soltanto 68 minuti in campo. Secondo ‘Cadena Ser’, in Spagna, siamo già ad un punto di svolta. La prossima settimana potrebbe essere fondamentale, se nemmeno con tanti impegni ravvicinati dovesse trovare spazio nelle rotazioni, il giocatore inizierebbe a valutare le offerte che gli sono già arrivate ma che in estate aveva respinto. Su di lui, potrebbe ritornare anche l’interessamento, concreto, della Serie A. Juventus e Milan sono a caccia di giocatori di qualità sulla trequarti offensiva e potrebbero farci più di un pensiero.