Furia di Max Allegri in casa Juventus, decisione presa su Federico Chiesa in vista del match di Serie A contro lo Spezia in programma domani sera

Al termine di Juventus-Milan, la rabbia di Allegri ha colpito anche Federico Chiesa. L’esterno offensivo, entrando in campo al minuto 72, non ha mostrato la verve richiesta dal tecnico toscano, apparso piuttosto deluso al fischio finale. Confermato quindi l’inizio difficile della sua nuova stagione in bianconero, che finora lo ha visto giocare tre partite senza entusiasmare. Tuttavia, in tempi brevi, Allegri sembra disposto a lanciargli un chiaro segnale di fiducia.

Spezia-Juventus, decisione presa da Allegri su Chiesa

Domani sera contro lo Spezia, riporta infatti ‘Tuttosport’, anche per la gestione delle energie, Chiesa si candida a tornare in campo da titolare. Da lui la Juventus si attende un netto miglioramento sul piano della concentrazione, motivazione e disciplina tattica.